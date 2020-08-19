Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Siirt'te Uzman Çavuş olarak görev yapan Musa Orhan'ın Batman'da 18 yaşındaki İpek Er adlı genç kıza tecavüz ettiği iddia edilmişti. Genç kız, 16 Temmuz 'da Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar etmişti. İntihar ettiği günden bu yana hastanede yoğun bakımda tedavi gören İpek Er, dün yaşamını yitirdi.İntihar vakasının yaşandığı gün gözaltına alınan Musa Orhan "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Gizlilik kararı uygulanan dosyada Musa Orhan ifadesinde, İpek Er ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürmüştü.

SİİRT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı İpek Er'in vefatının ardından gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir" denildi.Açıklamanın tamamında şöyle denilmişti"Mağdur İpek Er'in cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir.Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir.Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"