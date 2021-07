Genç kıza cinsel istismara kalkışıp, başına taşla vurdu! Sonra da...

Olay, önceki gün Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. Gebze merkezindeki dershaneden Pelitli Mahallesi’ndeki evine dönmek için halk otobüsüne binen A.A.’yı, Afganistan uyruklu A.M. otobüse binerek takip etmeye başladı. Mahallesinde otobüsten inip eve doğru yürüyen A.A.'nın arkasından ilerleyen ve evine yaklaşık 200 metre kala ağaçlık alana sürükleyen A.M., genç kıza cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın direnmesi üzerine A.M., yerden aldığı taşla başına defalarca vurdu. Daha sonra da baygınlık geçiren A.A.'yı ağaçlık alandan yol kenarına taşıdı.