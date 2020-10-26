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Genç kız rayların arasına düştü ve üzerinden 2 vagon geçti! Kurtuldu...

İHA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 14:26 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 14:32

İstanbul Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda genç bir kız rayların arasına düştü. Hafif yaralı olarak kurtulan genç kız hastaneye kaldırılırken, rayların arasındayken üzerinden ise 2 vagon geçtiği öğrenildi.


Genç bir kız metro yaklaştığı esnada raylara düştü. Rayların arasında kalan genç kızın üzerinden 2 vagon geçti. Vatandaşların gözü önünde şans eseri hafif yaralı kurtarılan genç kız hastaneye kaldırıldı.
 
  Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde vatandaşlar istasyonda metro beklediği esnada genç bir kız metro yaklaştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü.
 
Şans eseri rayların arasında kalan genç kızın üzerinden 2 vagon geçti. Olayı gören vatandaşların bağırışları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Bilgi verilmesi üzerine rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı.
 
 
Vatandaşların gözü önünde şans eseri kurtulduğu olayda, hafif yaralı genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. 
 

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İstanbul Şişli metro
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