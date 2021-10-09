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Genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 15:29 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 15:29

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi genç kız toprağa verildi.


Kovid-19 nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi  Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu  Lisesi son sınıf öğrencisi Beyza Güleşir (17), doktorların müdahalesine rağmen  yoğun bakım ünitesinde 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
 
Genç kızın cenazesi öğle vakti tarihi Ulu Cami'nde kılınan namazın  ardından Ahi Erbasan ezarlığı'na defnedildi.
 
Cenaze törenine, genç kızın ailesi ve yakınları ile Kütahya Belediye  Başkanı Alim Işık ve vatandaşlar katıldı.
 
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit taziye mesajı yayımladı. Öte yandan, Güleşir'in kronik rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.
 

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