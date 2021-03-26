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Genç kız kayda almıştı! Tacizci yakalandı

Huzeyfe ÖZDEMİR-Derya EVREN/BURSA, (DHA) |  26 Mart 2021 Cuma - 13:44 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 13:44

Bursa'da Gözde Ş.'nin (18) kendisini taciz ederken görüntülediği K.A. (15) yakalanarak, gözaltına alındı. Polisin, giydiği mavi monttan tespit ettiği şüpheli adliyeye sevk edildi.


Taciz olayı, geçen salı günü saat 07.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi’nde yaşandı. Gözde Ş., staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkarak, yürümeye başladı.
 
Genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark etti ve cep telefonunun kamerasını açtı. Gözde Ş., uzaktan yaklaştığı tacizciyi pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde gördü. Genç kız çığlık atarken, şüpheli koşarak, kaçtı.
 
Gözde Ş.'nin, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
 
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Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yiğitler Mahallesi ile çevresindeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Taciz sırasında üzerinde mavi mont olan şüpheli, görüntülerden tespit edildi.
 
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Suriye uyruklu 15 yaşındaki K.A. olduğu saptanan şüpheli, gece yarısı yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen K.A.'nın ilk ifadesinde, "Tuvaletimi yapıyordum. Kötü bir niyetim yoktu. Görüntüde kaçan kişi benim" dediği öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından Bursa Adliye'sine sevk edildi.
 

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