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Genç kız, çarşafları bağlayıp 5. kattaki evin camından inmeye çalışırken düştü!

AA |  30 Ağustos 2021 Pazartesi - 17:24 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 17:24

Aksaray'da çarşafları bağlayıp 5. kattaki evlerinin camından inmek isteyen genç kız, çarşafların kopması sonucu düşerek ağır yaralandı.


Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ailesiyle yaşayan Feyza B. (20), çarşafları bağlayarak evin camından aşağı inmeye çalıştı.
 
Çarşafların kopması sonucu kömürlüğün çatısına düşen Feyza B. yaralandı.
 
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
 
 
Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Feyza B, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
 
Feyza B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 
Aynı binada oturan Ömer Fidan, AA muhabirine, sesler üzerine binanın arka tarafına geçtiğini söyledi.
 
 
Genç kızın yerde yattığını görünce durumu 112'ye bildirdiğini anlatan Fidan, kısa sürede ekiplerin gelerek kızı hastaneye götürdüğünü kaydetti.

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