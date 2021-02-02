Genç kız 6 aydır kayıp olarak aranıyordu! Özel ekip erkek arkadaşının evinde buldu

Samsun'da 6 aydır kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Nuriye D. polisin kurduğu özel ekip tarafından erkek arkadaşının evinde bulundu. Kendi rızasıyla evden kaçtığı öğrenilen N.D., ailesine teslim edildi.

Kentte yaklaşık 6 ay önce Nuriyet D.'nin ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kızları hakkında kayıp başvurusu yaptı.

O tarihten bu yana aranan Nuriye D.'nin bulunması için Cinayet Bürosu ekiplerince özel ekip kuruldu. Polis ekipleri, Nuriye D.'yi, erkek arkadaşı olduğu öğrenilen O.Y.'nin (21) evinde bulundu.