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Genç kız 6 aydır kayıp olarak aranıyordu! Özel ekip erkek arkadaşının evinde buldu

DHA |  02 Şubat 2021 Salı - 13:28 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 13:28

Samsun'da 6 aydır kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Nuriye D. polisin kurduğu özel ekip tarafından erkek arkadaşının evinde bulundu. Kendi rızasıyla evden kaçtığı öğrenilen N.D., ailesine teslim edildi.


Kentte yaklaşık 6 ay önce Nuriyet D.'nin ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kızları hakkında kayıp başvurusu yaptı.
 
O tarihten bu yana aranan Nuriye D.'nin bulunması için Cinayet Bürosu ekiplerince özel ekip kuruldu. Polis ekipleri, Nuriye D.'yi, erkek arkadaşı olduğu öğrenilen O.Y.'nin (21) evinde bulundu.
 
Nuriye D., sağlık raporu alınması için Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Kendi rızasıyla kaçtığı öğrenilen N.D., alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi. 
 

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Samsun Nuriye kayıp Özel ekip
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