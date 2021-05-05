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Genç kadını dizide oynatma vaadiyle evine çağırıp istismar etti!

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 9:45 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 9:57

Dizi sektöründe oynamak için bir ajansa başvuran genç kadın dehşeti yaşadı. Kendisini arayan kast direktörü İbrahim Y., dizide onu oynatabileceğini söyledi. Genç kadın sete geç kalınca projede yer alamadı. İbrahim Y., başka dizi ayarlama vaadiyle evine davet ettiği genç kadına cinsel saldırıda bulundu. İbrahim Y. hakkında istenen hapis cezası belli oldu.


Dizilerde oynamak isteyen genç kadın, kayıtlı olduğu ajansın kast direktörü tarafından cinsel saldırıya uğradı. Şüpheli hakkında 19,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
 
Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Fetanet Ö., oyuncu olmak için bir ajansa başvurdu. Genç kadını arayan kast direktörü İbrahim Y., Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide onu oynatabileceğini söyledi.
 
EVİNE DAVET ETTİ, SALDIRDI
 
Genç kadın sete geç kalınca projede yer alamadı. Ancak İbrahim Y., başka dizi ayarlama vaadiyle evine davet ettiği genç kadına saldırdı.
 
SPERM ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ
 
Büyük şok yaşayan genç kadın, şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında genç kadının kıyafetlerindeki sperm örnekleri İbrahim Y. ile eşleşti. 
 
19,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
 
Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin 19,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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