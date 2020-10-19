Genç kadının peşine düşmüştü! Kendini böyle savundu

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanıp serbest bırakılan ancak ertesi gün hakkında şikayet olması üzerine tutuklanan S.T. hakim karşısına çıktı. S.T. "Düşecek gibiydi, yanında yürüdüm" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstiklal Caddesi'nde genç kadının peşine düşerek adım adım takip eden şahıs duruşmada kendini böyle savundu: 'Müştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu. Kulağında kulaklığı vardı duymaz diye yanına oturdum.'

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "Basit cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık S.T. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Ö.K. ise duruşmaya katılmadı.

"SADECE YANINDA YÜRÜDÜM"

Duruşmada savunmasını yapan S.T. "Olay günü Beyoğlu 'na gidiyordum. Müştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu. Kulağında kulaklığı vardı duymaz diye yanına oturdum. Müştekiyi karşı herhangi bir temasım olmadı" dedi. Herhangi bir kötü niyeti olmadığını da söyleyen S.T. sadece Ö.K.'nin yanında yürüdüğünü belirtti.

"İYİ OLUP OLMADIĞINI SORDUM"

Ö.K.'yi ilk olarak Yenikapı metrosunda gördüğünü anlatan S.T. "Yanına oturdum. Taksim metro durağında birlikte indik. Müşteki düşecek gibi oldu, ben de yanında yürüdüm. En son oturduğu yerde kulaklığını çıkardığında iyi olup olmadığını sordum. Herhangi fiziksel bir temasım olmadı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Ö.K'nin bir dahaki celse dinlenmesine karar verdi. Sanık S.T'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.