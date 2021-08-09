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Genç kadın gece yarısı canına kıymak istedi!

Haber- Kamera :Ozan URAL -Buğra AKAY/ İSTANBUL, (DHA) |  09 Ağustos 2021 Pazartesi - 8:29 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 8:29

Fatih intihar etmek isteyen kadın evinin önündeki inşaat iskelesine çıktı. Kadını ikna etmek isteyen annesi de iskeleye çıkarak kızını tutmaya çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri anneyle kızı iskeleden indirdi.


Olay gece saat 01.30 sıralarında Topkapı Mahallesi, Hamam Odaları Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre,  erkek arkadaşıyla tartışan kadın evinin önündeki iskeleye çıkarak bağırmaya başladı. Atlamak isteyen kadının annesi de iskeleye çıkarak kızını tuttu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Uzun süre kızına sarılarak düşmesini engelleyen anne ve kızı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları iskeleden kurtarıldı. İntihar girişiminde bulunan kadın olay yerine gelen 112 ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa götürüldü.  
 

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İstanbul Fatih topkapı
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