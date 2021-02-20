Genç girişimci Bağkur desteği! Vergi ve SGK priminde büyük avantaj!

Milyonları ilgilendiriyor. Kendi işini kurmak isteyene destekler devam ediyor. 1 yıl boyunca vergi desteği sağlanacak. 1 yıl ise SGK primleri devlet tarafından ödenecek. Bağkur kapsamında olan genç girişimcinin tüm vergi ve primlerini Hazine tarafından karşılacak. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan 18-29 yaş arasındaki genç girişimcilerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primlerini devlet karşlıyor. ödeniyor. Peki, Genç girişimci Bağkur desteği nedir? Genç girişimci destekleri neler? Kendi işini kuran genç girişimciye Vergi ve SGK primi desteği veriliyor mu? İşte Genç girişimci Bağkur desteği ve vergi avantajı ile ilgili tüm detaylar...

Kendi işini kuran ve kurmak isteyen tüm gençleri çok yakından ilgilendiriyor. Devlet kendi işini kuran gençlere vergi ve SGK priminde büyük destek sağlıyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. En önemli destek kalemlerinden biri genç girişimcinin 3 yıl boyunca vergi ödemeyecek olması.

GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEK ŞARTLARI

Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 12 bin 184 lirayı buluyor. Genç girişimcinin her ay bin 15 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor. Prim desteğinden yararlanmak için gencin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.

3 YIL VERGİ YOK

İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. Gençler, 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor. Kazanç istisnasından yararlananlar, beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabiliyor.

GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEKLERİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

- Ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunanlar, 18 yaşından büyük 29 yaşını doldurmamış olanlar, kira, menkul ve başka kazancı olmayanlar.

- Gencin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi

- Gençler ortak şirket kurabilecek, ayrı ayrı teşvik alabilecek.

- Genç girişimci bir işletmeyi devralabilecek.

- Prim desteği de verilecek.

MİRAS OLARAK KALAN İŞİ OLAN DA YARARLANABİLECEK

Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, teşvikten yararlanılabilmesi için devralınan kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar akraba olmaması gerekiyor. Ölüm dolayısıyla faaliyetin devralınması halinde ise 3 yıl süreyle vergi teşviki uygulanacak..

VERGİ HESABI NASIL YAPILIR?

- Yıllık 75.000 TL gelir varsa:

130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası için % 27 gelir vergisi ödenir.

22.000 x 0.27 = 5.940 TL

5.940 + 9.400 = 15.340 TL

YATIRIM YAPMAK İSTEYENE TEŞVİK VAR