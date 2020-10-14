Genç başbakanın sütyensiz pozu ülkeyi ikiye böldü!

Finlandiya 34 yaşındaki Başbakan Sanna Marin'in, sütyensiz göğüs dekolteli sosyal medya paylaşımını konuşuyor. Marin'in dergiye verdiği bu pozdan sonra sosyal medya ikiye bölündü. Destekleyen de var, yakıştıramayan da...

Moda dergisi için kamera karşısına geçen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, göğüs dekolteli sütyensiz pozu ile ülkede tartışma yarattı.

Derginin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya ikiye bölündü. Yorum yapanların bir kısmı Sanna Marin'in bulunduğu konuma bu durumu yakıştırmazken, bir kısım kullanıcı da aynı pozu çekerek Marin'e desteklerini gösterdi.

KADIN DESTEKÇİLERDEN AYNI POZ

Kısa bir süre sonra #imwithsanna (Sanna'nın yanındayım) hashtaginde onlarca kadın sosyal medya kullanıcısı Marin'in verdiği pozun benzerini paylaştı.

İşte derginin sosyal hesabından yapılan paylaşım: