GEN, küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor

GEN Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş

“TÜRKİYE’DE YAPILAN BİR ÜRÜNÜ DÜNYANIN KULLANIMINA SUNMAK İSTİYORUZ”

FDA (Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi) ve EMA’dan (Avrupa İlaç Ajansı) onay beklediklerini de sözlerine ekleyen Gülmüş, “Türkiye’de henüz yapılmayanı yapmak; ön klinik çalışmalardan başlayarak FAZ 1-2-3 çalışmalarının Türkiye’de yapıldığı bir ürünü tüm dünyanın kullanımına sunduğumuzu göstermek istiyoruz. Şimdiye kadarki birikimlerimiz, uzman kadromuz ve halka arz ile genişleyecek olan yatırımlarımız sayesinde bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Bizim tek hedefimiz büyümek” şeklinde konuştu.