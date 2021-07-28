Gen ilaç halka arz eşit mi oransal mı? Gen İlaç halka arz ne zaman işlem görecek, Gen İlaç'ın hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz için başvuru yapan firmalar arasına Gen İlaç da katıldı. Toplamda 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılmasını amaçlayan Gen İlaç’ın başvurusu SPK tarafından kabul edildi. Peki, Gen İlaç borsada ne zaman işlem görecek? Gen ilaç halka arz eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Gen İlaç halka arz ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı olacak? Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuru yapan firmalardan biri olan Gen İlaç halka arz hakkında araştırma yapılmaya başlandı.

GEN İLAÇ HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEL?

Gen İlaç'ın halka arzında sermaye artımı ve ortak satış yolu seçildi. Toplamda 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması amaçlanıyor. Taleplerin fazla olması durumunda 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza eklenmesi toplam büyüklüğün ise 68,8 milyon TL olması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre Gen İlaç, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplayacak. Söz konusu talepler şu tarihler arasında toplanacak:

-28 Temmuz Çarşamba

-29 Temmuz Perşembe

-30 Temmuz Cuma

GEN İLAÇ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Gen İlaç'ın hisse fiyatı 10.75, halka arz edilen paylardan yüzde 34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 1'i Şirket Çalışanlarına, yüzde 35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve yüzde 30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

GEN İLAÇ HAKKINDA

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş., 1998 yılında kurulmuş, ender görülen hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılan ilaçlarıyla Türk ilaç sektöründe yerini almıştır. Dünyanın önde gelen firmaları ile işbirliği içerisinde olan Gen İlaç'ın hedefi, etik ve bilimsel değerler çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinin hastalara en kolay, güvenilir ve hızlı şekilde ulaşmasını sağlamaktır.