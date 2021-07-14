GEN halka arzı SPK tarafından onaylandı!

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin (GEN) paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. GEN halka arzı, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi uygulanacak.

GEN halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 68,8 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. GEN İlaç’ın 1 TL nominal değerli payının halka arz fiyatı ise 10,75 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen payların %34’ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %1’i Şirket Çalışanlarına, %35’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve %30’u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

GELİRİN YÜZDE 70’İ YURT İÇİ VE YURT DIŞI BÜYÜMEYE HARCANACAK

GEN, halka arz sonrası elde edilecek gelirin %60-70’lik kısmını yurt içi ve yurt dışı büyümeyi sağlayacak aşı ve ilaç üretimi alanlarında şirket satın alımları ve yeni fabrika yatırımlarında kullanmayı planlamaktayken, gelirin %15-20’sini halihazırda devam eden yatırımların finansmanında kullanmayı, %10-15’ini işletme sermayesi ihtiyacı için ve yine kalan %10-15’ini ise yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmalarına aktarmayı hedeflemektedir.