Gemi kaptanını öldürmüştü! Hakim karşısına çıktı

Hint Okyanusunda Türk bayraklı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi kamarasında bıçaklayarak öldürüp gemi mürettebatını da yaraladığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 135 yıla kadar hapsi istenen makine yağcısı Ergin Aktaş hakim karşısına çıktı. Olayla ilgili yaşananlar ise korku filmlerini aratmadı.

Hint Okyanusunda Türk bayraklı "İnce Karadeniz " adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi kamarasında bıçaklayarak öldürüp gemi mürettebatını da yaraladığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 135 yıla kadar hapsi istenen makine yağcısı Ergin Aktaş hakim karşısına çıktı. Ceza ehliyeti tam çıkan sanık Aktaş duruşmada, kendisini bir askeri gemide düşünerek kaptanın da yabancı bir kaptan olduğuna inanarak bıçak salladığını, söyledi. Kendisi de bacağından yaralanan 3.kaptan Keziban Hazel ise "Sanık bana, 'Beni niye engelledin herkesi öldürecektim' dedi" şeklinde konuştu. Şah damarından yaralanan Sedat Kartal da basın açıklamasında, "Gemi personelinin komple öldürmeyi ve gemiyi batırmayı düşündüğünü tahminim ediyorum" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ergin Aktaş bulunduğu cezaevinden video konferansla katıldı. Duruşmaya ayrıca 8 müşteki ile taraf avukatları katıldı.

"ONLARI DÜŞMAN ASKERİ OLARAK GÖREREK BIÇAK SALLADIM"

Sanık Ergin Aktaş savunmasında, zaman zaman rahatsızlandığını ve kaptanlarından ilaç talep ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bora kaptan da bana bu şekilde ilaçlarımı veriyordu. Benimle iyi niyetli olarak ilgilendiğini düşünüyordum. Benim maktulle aramda bir problem yoktu. 10 Kasım’da Atatürk’ü anma töreni düzenlendi. Ben bu törenden sonra geminin anons sisteminden tüm geminin duyacağı şekilde 'İnşallah bir gün Peygamber efendimiz için de anma yapılır' şeklinde anons yaptım. Bu olaydan sonra Bora kaptan benimle konuşarak yaptığımın doğru olmadığını söyledi. Ben de kendisinden özür diledim ancak bu konu nedeniyle kendisine kin beslediğim doğru değildir. Ben Bora kaptanın benimle ilgili ailemle telefon görüşmesi yaptığını biliyorum. Ancak bu konudan ötürü kendisine kızmadım. Olay tarihinde de ilaç almıştım. Kendimi bir askeri gemide düşünerek kaptanın da yabancı bir kaptan olduğuna inanarak yemekhaneye gidip ekmek bıçağı aldım. Bora kaptanın kamarasına indim. Kapıyı çaldım. İlaç almak istediğimi söyleyerek içeri girdim. Daha sonra bıçağı sapladım. Bağırış olunca odadan çıktım. Dışarıda ikinci kaptan Cenk ‘bıçağı var’ diye anons etti. Sonra diğer gemi personeli üzerime geldi ve ben onları düşman askeri olarak görerek onlara da bıçak salladım. Daha sonra yağcı Coşkun, yangın tüpüyle beni bayılttı. Daha sonra beni bağladılar. Ben isteseydim Melike Yılmaz’ı da öldürecek durumdaydım ancak böyle bir şey yapmadım. Ben olay öncesi gemi kaptanına ve diğerlerine rahatsız olduğumu ve gemiden ayrılmak istediğimi söyledim.

"SANIK HERKESİ ÖLDÜRECEKTİM DEDİ"

Müşteki Keziban Hazel de ifadesinde geminin 3. Kaptanı olduğunu belirterek, "Ergin bana 'Ben Kabe 'ye gidip putları yıktım. Siz Hazreti Ayşe’nin kızına benziyorsunuz' diyordu. Maktulün kamarası ile benim kamaram çok yakındı. Sanığın maktulün kamarasına olay günü geldiğini ve kaptan ile tartıştığını duydum. ‘Bana bunu niye yaptınız? Aileme niye şikayet ettiniz?’ şeklinde şeyler söylüyordu. Bora kaptan da 'Sen geç uyu yarın konuşuruz’ şeklinde şeyler söylüyordu. Kısa bir süre sonra ‘Ergin yapma beni öldürme. İki çocuğum var' diye bağırdığını duydum kaptanın. Diğer gemi personelini arayıp çağırdım. Beni de bacağımdan yaraladı. Daha sonra bana 'Beni niye engelledin herkesi öldürecektim' dedi" diye konuştu.

Müştekiler ifade verdiği sırada sanık Aktaş, "Bilerek yapmadım. Ben iyi bir insan değil miydim? Size neden böyle bir şey yapayım. Ben rahatsızlandıktan sonra böyle olmadı mı?" diyerek sürekli konuşmasını sürdürdü. Bora Ekşi'nin avukatı Çağlar Coşkunsu, "Bora Ekşi 27 yerinden bıçaklanmıştır. Sanık, eziyet çektirerek öldürmek suçundan da cezalandırılsın" dedi.

SANIK AVUKATI: "YENİDEN RAPOR ALINSIN"

Sanık avukatı ise müvekkiline verilen Adli Tıp Kurumu raporunu ayakta inceleme yapıldığını, yatarak en az 21 gün gözlem altına alınması gerektiğini belirterek yeniden rapor alınmasını, sanığın daha önce de tedavi gördüğünü bu yöndeki eski raporlarının temin edilmesini talep etti.

"AĞABEYİMİN GÖZLERİ GÖZÜNDEN GİTMESİN"

Duruşma bitiminde ölen kaptan Bora Ekşi’nin kız kardeşi İrem Ekşi Mutlu, "Ergin, o inandığın Allah cehennemin dibinde yakacak seni Ergin. Ergin, abimin gözleri gözlerinden gitmesin. Cehennemin en dibinde yanacaksın" diyerek sinir krizi geçirdi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Kurulu'nca sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor düzenlendiği de belirtilerek tanık ve müştekilerin dinlenmesi için duruşma ertelendi.

"KENDİSİNDEN ÖMÜR BOYU ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşma çıkışında Bora Ekşi'nin aile yakınları ve mağdur Sedat Kartal basın açıklaması yaptı. Usta gemici personel olarak çalıştığını söyleyen Sedat Kartal, "Ergin arkadaşımız makine dairesinde yağcı olarak çalışırdı. Aramızda hiçbir husumet yoktu. Sabah 05.00 sıralarında elinde bıçak sarılı şekilde, kaptanı 18 yerinden bıçaklayarak öldürüp mastır anahtarı almaya çalışarak gemi personelinin komple öldürmeyi ve gemiyi batırmayı düşündüğünü tahminim ediyorum" dedi. Anons sesine uyandığını, sanık tarafından koridora çıkınca şah damarına doğru iki kere bıçak darbesiyle yaralandığını anlatan Kartal, "Tedavim devam etmektedir. Çocuğumun bile psikolojisi bozuldu. Çok kötü bunalıma soktuğundan kendisinden ömür boyu şikayetçiyim" dedi.

"DELİ OLDUĞUNU SÖYLEYİP MAHKEMEYİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Bora Ekşi'nin babası Vahdettin Ekşi ise "Ailemizi toplu halde katletti ve her gün de katlediyor, öyle bir duygu yaşıyoruz. Bütün aile fertleri psikolojik tedavi görüyoruz. Adalete güveniyorum. Eminim adalet tecelli edecek. Şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ailenin en küçük bireyinden, en büyüğüne kadar bizi perişan etti. Yuvamıza bomba koydu. Dağıttı. Şimdi de bir çok laf kalabalığıyla deli olduğunu söyleyip mahkeme heyetini kandırmaya çalışıyor. İnancım şu ki bu dünyada da öbür alemde de adalet tecelli edecek. Hanımı perişan. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İrem Ekşi Mutlu da "Hepimizi mahvetti. Ağabeyime sürekli 'iyi bir insandı' dedi. Söyleyecek hiçbir şey yok. Tamamen alavere dalevere, hasta olduğunu söylüyor, ağabeyimi İngiliz kumandanına benzettiğini söylüyor. Hiç susmadı, kimseye söz hakkı tanımak istemedi." diyerek çelişkili konuştuğunu belirtti.

"BORA KAPTAN EZİYET ÇEKTİRİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR"

Avukat Çağlar Coşkunsu ise sanığın gemi kaptanını öldürdüğünü, diğer gemi personelini de öldürmeye teşebbüs ettiğini ikrar ettiğini belirterek "Sanık kendisini İngiliz gemisinde zannettiğini ifade etti. Ancak Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinde muyanesi yapıldı, ceza ehliyetinin tam olduğuna karar verildi. Sanık avukatının yeniden gözlem altına alınması talebi reddedildi. Ne kadar deli rolü yapsa da kaptanın kamarasına girerek mastır anahtar denilen tüm kapıları çalan anahtarı ele geçirmek istediği ve tüm gemiyi katlettikten sonra gemiyi batırma niyetinde olduğu anlaşılıyor. Bora kaptan eziyet çektirilerek öldürülmüştür" dedi.

İDDİANAME

Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan "İnce Karadeniz" gemisinde 20 Aralık 2019 tarihinde, makine yağcısı olarak çalışan 34 yaşındaki Ergin Aktaş, gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş, diğer 8 gemi çalışanını da yaralamıştı. Geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından yetkililer tarafından gözaltına alınan Aktaş, Sri Lanka'nın Colombo şehrinden özel bir ekiple Türkiye'ye getirilerek 12 Mart 2020'de tutuklanmıştı. Aktaş hakkında Bora Ekşi'yi öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis; 8 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 72 yıldan 120 yıla kadar hapis ve tehdit suçundan da 6 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.