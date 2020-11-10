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Gemi işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek

10 Kasım 2020 Salı - 13:24 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 13:24

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gemi işlemlerinin e-Devlet ortamına aktarılmasıyla ilgili, "Yeni e-Devlet hizmetimiz ile vatandaşlarımız; bilgi sorgulama, ilk kayıt, nakil-terkin başvurusu, ödeme işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,  vatandaşların gemi işlemlerindeki bilgi sorgulama, ilk kayıt, nakil-terkin  başvurusu işlemleri ve ödemelerini e-Devlet aracılığıyla online  gerçekleştirebileceklerini bildirdi. 
 
Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını tedbirleri kapsamında gemicilik işlemlerinin de e-Devlet ortamına  aktarıldığını ifade etti.
 
 Söz konusu hizmetle vatandaşların, bilgi sorgulama, ilk kayıt,  nakil-terkin başvurusu ve ödeme işlemlerini online olarak gerçekleştirebileceğini  vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Dijital dönüşümle birlikte Türk bayraklı gemilerdeki hizmet kalitesi  ve hızı artacak. Verilen e-Devlet hizmetimiz sayesinde liman başkanlıklarında  teması en aza indirerek, koronavirüsle mücadele kapsamında hem vatandaşımızın hem  de personelimizin sağlığının korunmasına katkı sağlamış olacağız."
  
İş sadece imza atmaya kalacak
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından  yapılan açıklamada ise konunun ayrıntıları paylaşıldı.
 
Açıklamada, "e-Devlet uygulaması ile Milli Gemi Sicili, Türk  Uluslararası Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğü'ne kayıtlı gemi ve su araçları ile  alakalı başvuru, bilgi sorgulama ve ödeme gibi birçok işlemin vatandaşlarımızın  liman başkanlıklarına gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda yapılmasını  sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.
 
Böylece vatandaşların liman başkanlıklarına gitmeden gemi satışı gibi  işlemler için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün "Web Tapu" uygulamasına benzer  şekilde, işlemlerin büyük bir bölümünün elektronik ortamda gerçekleştirileceği  belirtilen açıklamada, vatandaşın kendisine verilen randevu saatinde sadece imza  atmak için liman başkanlığına gideceği vurgulandı.
 
Açıklamada, bu sayede vatandaşın ulaşım, liman başkanlıklarında  bekleme ve belge toplamak için harcayacağı sürenin de önemli ölçüde azalacağı  kaydedildi.
 

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Adil Karaismailoğlu Gemi işlemleri e-Devlet
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