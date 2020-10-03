Gemi geri dönüşümünde yıl sonu hedefi 1 milyon 100 bin ton

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Sanayi Bölgesi'ne getirilen hizmet süresini tamamlamış gemiler, ekonomiye kazandırılıyor. Son dönemde, savaş gemileri, tanker gemisi, turizm alanında hizmet veren büyük kruvaziyer gemilerinin geldiğini anlatan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, eylül ayı sonunda ekonomiye 300 bin dolar katkı sağladıklarını ve yıl sonunda 1 milyon 100 bin ton demir üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Elde edilen demirden jilet, inşaat demiri ve yassı mamulü yapıldığını söyleyen Önal, şimdiye kadar bölgede 700 bin ton demir üretildiğini aktardı.

Birçok farklı amaçla kullanıldıktan sonra hizmet sürelerini tamamlayan gemiler, İzmir 'deki Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Sanayi Bölgesi'ne gelerek, ekonomiye geri kazandırılıyor.

Tankerden yük gemisine, cruise gemisinden savaş gemisine, farklı türdeki gemi parçalarının yüzde 80'i demir çelik sanayiinde kullanılıyor. 22 gemi söküm firmasının bulunduğu bölgede, şimdiye kadar 700 bin ton demir üretildi. Gemiler kimi zaman armatörler, kimi zaman da gemi söküm firmaları tarafından tersaneye getirilerek, uzman kişiler tarafından parçalanıyor.

Geminin pruvasından başlayıp, pupaya kadar söküm işlemi devam ediyor. Bir geminin söküm işlemi ortalama 6 ay sürüyor. Gemilerin parçalarından jilet, inşaat demiri ve yassı mamulü üretiliyor.

GEMİLER GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN SIRADA BEKLİYOR