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Geliştirilen cihazla yüksek kalitede su altı haritalaması gerçekleştirilecek

AA |  05 Eylül 2020 Cumartesi - 16:32 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 16:32

Yaklaşık 3 yıl önce BEÜ Elektrik Elektronik ve Geomatik Mühendisliği bölümleri ile ODTÜ Elektrik ve Elektronik Bölümünde görevli akademisyenler, daha kaliteli su altı haritalaması elde etmek amacıyla "İnsansız Su Altı Aracıyla Yüksek Hassasiyetli Deniz Dibi Tabanı Projesi" için kolları sıvadı.


TÜBİTAK destekli proje için geliştirdikleri insansız ikili araç  sistemiyle su altı haritasını daha doğru bir şekilde elde etmek isteyen  akademisyenler, su üstü haritalandırmada 2 metreye kadar yapılabilen hataları, su  altı aracı kullanarak santimetre mesafesine düşürmeyi hedefliyor.
 
Zonguldak BEÜ Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz  dibi haritalamasının son derece önemli olduğunu belirtti.
 
Bazı koşullarda deniz dibi haritalamasının, klasik yöntemlerle deniz  üstünden haritalamasının son derece güç olduğunu vurgulayan Kutoğlu, şöyle devam  etti:
"Çünkü deniz dibi topoğrafyasının bozuk olduğu kayalık yerlerde tam  bir resim ortaya koyamıyorsunuz. Bu nedenle bundan birkaç sene evvel ODTÜ ile  birlikte bir çalışma başlattık. Bu kapsamda su üstünden kontrol edilen bir araçla  onun altına bağlanmış başka bir insansız araçla birlikte senkronize hareket  edecek şekilde uzaktan kontrollü olarak klasik yöntemlerle deniz üstünden  girilemeyen yerlere deniz dibinden ulaşılacak. Bu yerlerin detaylı haritasını  yüksek doğrulukta çıkarılabilecek şekilde insansız ikili araç sistemi  geliştirilmesi çalışmasını başlattık."
 
"Daha duyarlı, kaliteli su altı haritalaması gerçekleştirilmiş  olacak"
Kutoğlu, gerçekleştirdikleri denemede başarılı olduklarını aktararak,  "Bu deneyler sonucunda test bölgesinde deniz dibi haritalaması su üstündeki  katamarana bağlı su altı aracıyla harita çıkarılacak ve bunun su yapılarının  inşası için gereken doğrulukta sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilecek. Su  üstünde tekneyle gidemeyeceğiniz yerlere su altı cihazıyla gitmek mümkün olacak  ve daha duyarlı, kaliteli su altı haritalaması gerçekleştirilmiş olacak." dedi.
 
Balıkçı barınakları ve limanların anı sıra deniz içerisinde doğal gaz,  petrol boru hatları döşenebildiğini ve platformların kurulması gerektiğine  dikkati çeken Kutoğlu, "Bunlar için çok yüksek doğrulukta deniz dibi haritalaması  gerekiyor. Deniz dibi haritalamasını klasik yöntemlerle su üstünden yaptığınızda  deniz tabanına yukarıdan bakıyorsunuz. Bunun hem kalitesi düşük olabiliyor hem de  bazı kayalık bölgelerin tam bir haritasını çıkaramıyorsunuz ama su altı aracıyla  bu bölgelerde daha yüksek hassasiyette ve kalitede haritalanabilecek." bilgisini  paylaştı.
 
Dr. Öğretim Üyesi Seda Karadeniz Kartal da bu çalışmada, kritik  işlerden birinin insansız su altı aracının navigasyon bilgisinin elde edilmesi  olduğunu belirterek bunun için de tasarlanan katamaranın üzerine yerleştirilen  akustik sensörlerle, insansız su altı aracının navigasyon bilgisini alacaklarını  söyledi.
 
TÜBİTAK'tan yaklaşık 700 bin lira destek alan projede Prof. Dr. Hakan  Kutoğlu, Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu, Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu, Dr. Öğretim  Üyesi Seda Karadeniz Kartal ile Kurtuluş Sedar Görmüş'ün yanı sıra 2 doktora ve 2  yüksek lisans öğrencisi yer alıyor.
 

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