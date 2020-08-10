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Gelişim geriliği gösteren çocuklar için özel model

AA |  10 Ağustos 2020 Pazartesi - 15:48 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 15:51

Nörobilim ve çocuk gelişimi uzmanı Mirhat Tekin Brusk, yaşıtlarına paralel gelişim göstermeyen bireyler için eğitim modeli geliştirdi.


Gelişim geriliği gösteren çocuklar için özel model. Nörobilim ve çocuk gelişimi uzmanı  Mirhat Tekin Brusk, yaşıtlarına paralel gelişim göstermeyen bireyler için eğitim  modeli geliştirdi.  Brusk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuşma, özbakım, psikomotor  ve günlük yaşam becerileri yaşına paralel gelişim göstermeyen bireylerin gelişim  geriliğini gidermek veya en aza indirmek için bir eğitim modeli yazdığını  anlattı.
 
Modelinin aynı anda tüm beyin alanlarına müdahale ettiğini ve bireyin  tüm gelişim alanlarını hedef aldığını belirten Brusk, bu modelle özel  gereksinimli bireye ihtiyacı olduğu kadar eğitim verildiğinin altını çizdi.  Son 20 yıldır özel eğitimde ve özellikle konuşma bozuklukları alanında  ciddi bir artış olduğuna dikkati çeken Brusk, "Bu alanda araştırma yapmak,  üretmek benim için adeta zorunlu bir hal olmuştu." dedi.  Brusk, Maltepe'de özel gereksinimli çocuklar için açtığı özel okulda  yerli ve yabancı çok sayıda öğrenciye geliştirdiği model üzerinden eğitim  verildiğini ve büyük başarı sağladıklarını sözlerine ekledi.
 

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