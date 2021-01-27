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Gelişigüzel toplu PCR test uygulaması başlıyor

AA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 9:53 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 9:56

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelekapsamında kentlerin kalabalık noktalarında gelişigüzel toplu PCR test uygulaması martta başlayacak.


Kyodo ajansının haberine göre, Japonya hükümeti Tokyo, Osaka gibi  Kovid-19 vakalarının düşüş trendi göstermediği metropollerde günlük PCR testi  uygulaması başlatacak.
 
Buna göre, sadece semptom gösterenler ve temas haritasında belirenler  değil, halk gelişigüzel olarak PCR testlerine tabi tutulacak.
 
 İhale sahibi firmalarca düzenlenecek ve tüm masrafları merkezi  hükümetçe karşılanacak testler havalimanları, şehir merkezleri, firma ve  üniversitelerde uygulanacak.
 
Test noktalarında alınan mukus ve salya numuneleri sonuçları hem  bireylere gönderilecek ham de anonim istatistikler için arşivlenecek.
 
Sonuçlar, olası bir vaka patlamasına karşı erken tedbir kapsamında  yapay zeka yardımıyla analiz edilecek.
 

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