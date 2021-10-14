Geliri olmayana devlet yardımı nasıl alınır? Devlet geliri olmayana çeşitli yardımlarda bulunuyor!

Maddi sıkıntıları olan kişilere devlet farklı kalemlerde destekte bulunuyor. Yardımlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmayan vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Peki, Geliri olmayan devlet desteği nasıl alınır?
Devlet geliri olmayana hangi yardımları ediliyor?
Çocuk için sağlık yardımı
Yakacak yardımı
Barınma yardımı
Gıda yardımı
Evde 65 üstü yaşlı bir bireye
Eşi vefat etmişse kadına
Engelliye destek
Engelli 18 yaş altı ise yakınına destek
Devlet birimlerine ek olarak aylık destek sağlayan kurumların başında Vakıflar Genel Müdürlüğü geliyor. VGM tarafından sağlanan desteklerin ilki kuru yardımı ikincisi ise aylık maaş yardımı
* Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara ödenir. VGM'nin bu aylığından yararlanmak isteyen vatandaşların Sosyal güvencesi olmaması, Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması gerekmekte.
* Bunun yanında muhtaç aylığı için vatandaşların gelir getirici taşınması veya taşınır olmaması gerekiyor. Ancak VGM taşınmazı varsa bile aylık 914 TL'den daha düşük getiri sağlıyorsa başvuruların yapılabileceğini açıkladı.
BAŞVURULAR NEREYE NASIL YAPILACAK?
Destek başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılıyor. Başvuru işlemleri vakfın sitesinde yer alan formun doldurulması ve kendi il veya ilçenizde bulunan VGM birimlerine posta veya şahsen ulaştırmanız gerekiyor.