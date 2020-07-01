Gelir Vergisi ikinci taksit ödemeleri başladı! Gelir Vergisi ve Kira Gelir Vergisi ödeme ekranı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2019 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit ödeme dönemi bugün başladı. Peki, Gelir Vergisi ikinci taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kira Gelir Vergisi ödemeleri nasıl yapılacak? Gelir Vergisi ve Kira Gelir Vergisi ödeme ekranı...

2019 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit ödeme dönemi bugün başladı. Peki, Gelir Vergisi ikinci taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kira Gelir Vergisi ödemeleri nasıl yapılacak? Gelir Vergisi ve Kira Gelir Vergisi ödeme ekranı...

GELİR VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelir vergisi ödemeleri, GİB Mobil uygulamasından (IOS ve Android), İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından (IOS ve Android), Başkanlığın resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden, 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile, anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden, tüm vergi dairelerinden yapabilecek.

KİRA GELİR VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin Başkanlığımız internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenmesi mümkündür. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir."

VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR