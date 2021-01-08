Gelir kaybı desteği başvurusu uzatıldı mı? Ticaret Bakanlığı açıkladı!

Ticaret Bakanlığı, 30 Aralık 2020’de başvuruları başlayan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini uzattığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, desteklerden 22 Aralık 2020 tarihli ve Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak. Gelir kaybı desteği başvurusu...

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları başlayan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59’a kadar uzattığını açıkladı. Ticaret Bakanlığınca koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular devam ediyor.

Gelir kaybı ve kira desteği tutarları

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek. Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak. İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek. Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek. Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

Gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Destek başvuruları 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59’a kadar uzatıldı. Kira desteği ve hibe başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Kira ve hibe desteği başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak. Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.