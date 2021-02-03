Gelir İdaresi Başkanlığı güvenlik alımı yapacak! GİB 337 personel alımı başvuru şartları nelerdir, güvenlik görevlisi alımı sınavı nasıl olacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 337 sözleşmeli personel alımı yapılacak. GİB tarafından yapılan açıklamada, toplamda 73 ilde sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağı aktarıldı. İlanda GİB personel alımı başvuru şartları ve detayları da belirtildi. Gelir İdaresi Başkanlığı güvenlik alımı başvurusu nasıl yapılır? Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları nelerdir, özel güvenlik alımı başvuruları ne zaman sona eriyor? Gelir İdaresi Başkanlığı özel güvenlik alımı…

Gelir İdaresi Başkanlığı koruma ve özel güvenlik görevlisi olarak 337 personel alımı yapacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda, GİB personel alımı başvuruları süreci detaylandırıldı. Peki GİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) özel güvenlik alımı başvuru süreci…

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gelir idaresi Başkanlığı personel alımı ilanına göre, başvurular 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilecek. İlanda adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uyarısında bulunuldu.

GİB ÖZEL GÜVENLİK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,



- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),



- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,



- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,



- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,



- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SINAV TARİHİ VE YERİ



- Sözlü sınav 1 Mart - 11 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.



SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacak.

- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşacak.

SINAV DEĞERLENDİRME

- Sözlü sınav, adayların;

a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

- Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.

- Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde KPSS P93 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

- Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

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