Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sınavla 58 personel alacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sözlü sınav esas alınmak suretiyle 58 sözleşmeli personel alacak. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GİB personel alımı başvuru şartları ne? İşte GİB sözleşmeli personel alımı ilanı...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı ilanı Resmi Gazete 'te yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sözlü sınavla sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 5 Nisan Pazartesi başlayıp, 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GİB personel alımı başvuru şartları ne? İşte GİB sözleşmeli personel alımı ilanı detayları...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 58 sözleşmeli personel alacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın personel alımı ilanına göre, yazılım koordinatörü, kıdemli yazılımcı, uzman yazılımcı, yazılımcı, kıdemli bilişim ağları mimarı, bilişim ağları yöneticisi, bilişim ağları ve siber güvenlik uzmanı, bilişim sistemleri mimarı, kıdemli bilişim sistemleri yöneticisi, bilişim sistemleri uzmanı, bilişim sistemleri programcısı, bilişim teknik destek uzmanı, uzman veri tabanı yöneticisi ve veri tabanı yöneticisi alınacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular; 5 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayıp, 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular; adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Adaylar başvuru sırasında ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesini tercih

edebilecekler.

İlanda adaylara elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak,

başvurularını son güne bırakmamaları uyarısı yapıldı.

GİB PERSONEL ALIMI SINAV BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Sınav başvurusunda istenilecek belgeler şu şekilde belirtildi:

Eğitim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

- Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları yerlerden alacakları hizmet belgeleri,

- İlgili pozisyona dair özel bilgi ve ihtisası bulunduğuna dair belgeler

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.

- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur

GİB PERSONEL ALIMI SINAV TARİHİ VE YERİ

- Sözlü sınav 24 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara ’da yapılacak.

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.