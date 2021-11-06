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Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alımı yapacak! 750 uzman yardımcısı alımı başvuru tarihi…

06 Kasım 2021 Cumartesi - 10:01 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 10:01

Gelir İdaresi Başkanlığı, farklı şehirlerde görevlendirmek üzere 750 gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Başkanlığın konuya ilişkin sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, istihdam edilecek gelir uzman yardımcıları, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine atanacak.


Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alımı yapacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih  edebilecek. Başvurular, 15 Kasım-24 Kasım tarihlerinde, "http://sinav.gib.gov.tr"  adresindeki Online Sınav Sistemi'ne yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da  yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların  nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10  gün önce Başkanlığın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri  puan alan adaylardan, yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih  ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il  için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava  çağrılacak.

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