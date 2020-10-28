Gelir İdaresi Başkanlığı 72 ilde 1000 Gelir Uzmanı alıyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı 1000 gelir uzmanı alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 72 ile alınacak Gelir Uzmanı başvuru şartları belli oldu. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Gelir Uzmanı alımı başvuru şartları!

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı yapacak. Başkanlığı Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, 72 ilde, 1000 gelir uzmanı alacak. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Gelir Uzmanı alımı başvuru şartları!

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesine 72 ilde 1000 gelir uzmanı alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

- Başvuru yapacak adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği kabul edilen 4 yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmaları gerekiyor.

- 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

KPSS 2019-2020 A grubu P48 puan türünde 70 ve üzerin puan almış olmak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular 9 Kasım -20 Kasım arasında yapılabilecek. Başvuru için adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru yapacak adaylar en fazla 5 ili tercih edebilecekler.