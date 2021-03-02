Gelir İdaresi Başkanlığı 70 ilde en az lise mezunu personel alıyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı 70 ilde en az lise mezunu 196 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 10 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları!

Gelir İdaresi Başkanlığı pek çok ilde sözleşmeli personel alacak. Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı 70 ilde hizmetli kadrosuna 196 sözleşmeli personel alacak. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu ve KPSS 'ye girmiş olmaları gerekiyor. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları!

Gelir İdaresi Başkanlığı destek personeli kadrosuna en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 70 merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek personel için başvurular 10 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınlanan ilanında şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonunda toplam 196 (yüz doksan altı) sözleşmeli personel alınacaktır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 1 Mart 2021 Pazartesi günü başladı. 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilecek. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları istendi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayınlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ortaöğretim) katılmış ve KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 29 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara ’da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olacak.

- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşacak.

- Sözlü sınav, adayların;

a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecek.

- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan

üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.