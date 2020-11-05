Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! İşte başvuru şartları!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) avukat alımı ilanı yayınlandı. Gelir İdaresi sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere çeşitli illerde sınavla 50 avukat alacak. Başvurular, 24 Kasım'da başlayıp, 4 Aralık'ta sona erecek. Peki, Gelir İdaresi avukat alımı başvuruları nasıl yapılır? GİB avukat alımı başvuru şartları!

Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Gelir İdaresi Başkanlığı avukat alımı ilanı yayınladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Adana Tekirdağ ve Zonguldak 'ta istihdam edilmek üzere sınavla sözleşmeli avukat alıyor. Başvurular 24 Kasım'da başlayacak. Peki, Gelir İdaresi avukat alımı başvuruları nasıl yapılır? Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) avukat alımı ilanının detayları...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 50 sözleşmeli avukat alacak. Gelir İdaresi avukat alımı başvuru şartları ve sınava ilişki detaylar belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) avukat alımı ilanına göre, personel Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta görev yapacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) AVUKAT ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2020 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan (B) Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Lisans) katılmış ve KPSS -P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

GİB AVUKAT ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Avukat alımı başvuruları, 24 Kasım 2020 Salı günü başlayıp, 04 Aralık 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beG) yer için tercihte bulunabilecek.

GİB AVUKAT ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığı avukat alımı sözlü sınavı 21-23 Aralık 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

SINAV KONULARI

- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olacak.

- Sözlü sınav konuları;

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

3) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku,

4) Vergi Hukuku,

5) Medeni Hukuk,

6) Borçlar Hukuku,

7) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak),

8) İcra ve İflas Hukuku,

9) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

11) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6. Kısım 7. Bölümü

12) 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12. Bölümü.

Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacak.