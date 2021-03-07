Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 87 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GİB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ne? İşte GİB tekniker alımı ilanı...

Gelir İdaresi Başkanlığı 36 ilde 87 sözleşmeli personel alacak. Gelir İdaresi Başkanlığının personel alımı ilanı yayınlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 36 ilde bulunan işyerlerine sözleşmeli tekniker alınacak. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GİB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ne? İşte GİB tekniker alımı ilanı detayları...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” ın Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 sözleşmeli personel alınacak.

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Başvurular; 8 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp, 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek. Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 yer için tercihte bulunabilecek.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Sözlü sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranıyor:

Genel şartlar

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Özel şartlar

Tekniker (Elektrik) pozisyonu için;

- Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;

- İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;

- İklimlendirme -Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Tekniker (Makine) pozisyonu için;

- Makine, Makine, Resim ve Konstrüksiyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Mekatronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Tekniker (Ağaç İşleri) pozisyonu için;

- Mobilya ve Dekorasyon , Ormancılık ve Orman Ürünleri ön lisans programlarının

Tekniker (Tesisat) pozisyonu için;

Doğalgaz , Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için;

- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav 5-7 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara ’da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce

GİB internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.