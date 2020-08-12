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Gelinlikte abartıya kaçmadılar!

Gelinlikte abartıya kaçmadılar! Mayıs- temmuz arası nikah masasına oturan ünlü isimlerin tercihi ekonomik modeller oldu. İşte ünlü isimlerin gelinlik fiyatları...
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