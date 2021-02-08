Gelinlikçide korku dolu anlar! Mahsur kaldı, itfaiye harekete geçti

İzmir'in Konak ilçesinde gelinlik atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan Safiye Çepni (54), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akdeniz Mahallesi Necatibey Bulvarı'ndaki bir işhanının 6'ncı katındaki gelinlik atölyesinde, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark edenler, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı atölyede Safiye Çepni’nin bulunduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri, harekete geçti. Yangın merdiveniyle atölyenin bulunduğu kata çıkan ekipler, camı kırıp içeri girdi ve Çepni’yi kurtardı.