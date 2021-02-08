08 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.532 0.29 EURO 8,5650 0.65
USD 7,1130 0.80 ALTIN 413,900 0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gelinlikçide korku dolu anlar! Mahsur kaldı, itfaiye harekete geçti

DHA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 13:18 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 13:18

İzmir'in Konak ilçesinde gelinlik atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan Safiye Çepni (54), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Akdeniz Mahallesi Necatibey Bulvarı'ndaki bir işhanının 6'ncı katındaki gelinlik atölyesinde, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
Kısa sürede büyüyen yangını fark edenler, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Yangının çıktığı atölyede Safiye Çepni’nin bulunduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri, harekete geçti. Yangın merdiveniyle atölyenin bulunduğu kata çıkan ekipler, camı kırıp içeri girdi ve Çepni’yi kurtardı.
 
Dumandan etkilendiği belirlenen Çepni, ambulansla kaldırıldığı Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangınla ilgili polis, soruşturma başlattı.
 
 

ETİKETLER

İzmir Gelinlikçi atölye yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.