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Gelinlik mağazasında korku dolu anlar! Biri hamile 7 kadın...

DHA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 12:32 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 12:32

Diyarbakır'da 2 katlı gelinlik mağazasında elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında biri hamile 7 kadın dumandan etkilendi.


Yangın, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yenihal Kavşağı'ndaki 2 katlı gelinlik mağazasının üst katında çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında, gelinlikler alev aldı.
 
Üst katta bulunan biri hamile 7 kadın, dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
 
Dumandan etkilenen kadınlar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. 20 gelinliğin yandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
 

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