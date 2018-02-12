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Gelinliğine 33 yıl sonra yeniden kavuştu

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 22:46 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 22:48

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan bir kadın, düğününden 33 sene sonra, kuru temizlemede karışan gelinliğine yeniden kavuştu


Ame Bartlebaugh adındaki bir genç kız, düğününde giymek üzere büyük  annesinin Willowick'deki evinde annesinin gelinliğini aramaya başladı.
 
Bulduğu gelinlik kutusundan, fotoğraflarda gördüğü annesine ait  gelinliğin değil bir başka gelinliğin çıkması üzerine Bartlebaugh, durumu sosyal  medyada paylaştı.
 
Fotoğrafları gören bir diğer kişinin, gelinliğin, arkadaşının annesine  ait olduğunu fark etmesi üzerine, Michelle Havrilla adındaki kadın, 1985  yılındaki düğününden sonra kuru temizlemede karışan gelinliğine kavuştu.
 
Böylece, Havrilla'nın gelinliğinin, Willowick'deki artık kapalı olan  bir kuru temizleyici tarafından yanlış kutuya konulması üzerine bir başka aile  tarafından saklandığı ortaya çıktı.
 
Bartlebaugh, sosyal medyadan şimdi de annesinin gelinliğinin  bulunmasına yardımcı olunmasını istiyor.
 

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