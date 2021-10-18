Gelinim Mutfakta’yı kim sunacak, yeni sunucu kim 18 Ekim? Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı?

Gelinim Mutfakta’yı kim sunacak, Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan neden ayrıldı? Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu değişikliği yaşandı. Demet Akalın programdan ayrıldı, yeni bölümler başka bir sunucuyla devam edilecek. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim?
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?
Kanal D'den yapılan açıklamaya göre, programda her hafta yeni bir sunucu olacak. Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Demet Akalın'ın yerine Songül Karlı geldi.
Demet Akalın Gelinim Mutfakta'ın yoğun temposu nedeniyle programı bıraktı. Akalın programı bırakırken yerine Gülben Ergen ve Songül Karlı'yı önermişti. Akalın'ın yerine Songül Karlı'nın geldiği yeni fragmanda ortaya çıktı. Karlı gelen tebrik mesajlarına sosyal medyadan teşekkür etti.
FORMAT DEĞİŞTİRDİ
Format değişti, bu hafta ile birlikte Gelinim Mutfakta, her hafta farklı bir ünlü ismin sunumuyla ekrana gelecek.