Gelinim Mutfakta’yı kim sunacak, yeni sunucu kim 18 Ekim? Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı?

Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim, Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan neden ayrıldı? Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan, gelinlerin en iyi yemeği yapmaya çalıştığı, kaynanaların da puanlama yaptığı Gelinim Mutfak’ta yarışma programında sunucu değişikliğine gidilince, araştırmalar da başladı. Sezona sunucu olarak Demet Akalın başlamış, ancak programdan ayrıldı. Akalın’ın ayrılmasıyla birlikte Gelinim Mutfakta sunucusu kim, Gelinim Mutfakta’yı kim sunacak? Gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Gelinim Mutfakta’yı kim sunacak, Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan neden ayrıldı? Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu değişikliği yaşandı. Demet Akalın programdan ayrıldı, yeni bölümler başka bir sunucuyla devam edilecek. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

Kanal D'den yapılan açıklamaya göre, programda her hafta yeni bir sunucu olacak. Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Demet Akalın'ın yerine Songül Karlı geldi.

GELİNİM MUTFAKTA DEMET AKALIN NEDEN AYRILDI?

Demet Akalın Gelinim Mutfakta'ın yoğun temposu nedeniyle programı bıraktı. Akalın programı bırakırken yerine Gülben Ergen ve Songül Karlı'yı önermişti. Akalın'ın yerine Songül Karlı'nın geldiği yeni fragmanda ortaya çıktı. Karlı gelen tebrik mesajlarına sosyal medyadan teşekkür etti.

FORMAT DEĞİŞTİRDİ

Format değişti, bu hafta ile birlikte Gelinim Mutfakta, her hafta farklı bir ünlü ismin sunumuyla ekrana gelecek.