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Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak? İşte Gelinim Mutfakta'yı sunacak ünlü isim!

25 Ekim 2021 Pazartesi - 16:59 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 16:59

Kanal D'nin en çok izlenen yarışmalarından Gelinim Mutfakta ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Gelin ve kaynanaların çekişmelerine sahne olan fenomen programla ilgili yeni bir karar alındı. Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu her hafta bir ünlü ismin yapacak. Peki, Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak? Gelinim Mutfakta sunucusu neden değişti? Gelinim Mutfakta sınucusu kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta'yı sunacak ünlü isim!


Kanal D’nin güzdüz kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'yı her hafta bir ünlü sunacak.  İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan program Gelinim Mutfakta'da ünlüler geçidine sahne olacak. 
 
GELİNİM MUTFAKTA'YI KİM SUNACAK?
 
Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Safiye Soyman.
 
Gündüz kuşağına renk katan hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün 13.00’da Kanal D’de…
 

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