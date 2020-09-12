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Gelinim Mutfakta yeni dönem!

12 Eylül 2020 Cumartesi - 17:03 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 17:03

Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu “Ekranları yemeğe, heyecana ve eğlenceye doyuracağız” dedi.


Kanal D’nin 3'üncü sezonu ile ekrana gelecek yarışma programı Gelinim Mutfakta, Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile 14 Eylül Pazartesi saat 13.45'de başlıyor. Hafta içi her gün yayınlanacak olan program, gündüz kuşağına renk katmaya devam ederken hem eğlendirecek hem de kazandıracak.
 
Gelinim Mutfakta ile bu sezon izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Onur Büyüktopçu, heyecanını şu sözlerle paylaştı:“Öncelikle çok heyecanlıyım. Şahane giden bir iş bana emanet edildi. Çekimlere başladık. Birbirinden iddialı yarışmacılarımız var ve bomba gibi geliyoruz. Ekranları yemeğe, heyecana ve eğlenceye doyuracağız.”Gelinim Mutfakta yeni sezonu ile 14 Eylül Pazartesi’den itibaren 13.45’de Kanal D’de...
 
 

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