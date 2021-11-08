Gelinim Mutfakta sunucusu kim olacak, yeni hafta sunucusu kimdir? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu…

Gelinim Mutfakta yeni hafta sunucusu kimdir? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni sunucu merak ediliyor. Bu hafta programı yeni bir kişi sunacak. İşte Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu…

Gelinim Mutfakta sunucusu kim olacak, yeni hafta sunucusu kimdir? Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen fenomen yarışma programı 'Gelinim Mutfakta', izleyenlerle buluşmaya devam ediyor. Programın bu haftaki sanatçısı Nursel Ergin olacak.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM OLACAK?

Sunuculuğunu her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta programının bu haftaki sunucusu Nursel Ergin.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu.

Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

'Var mısın Yok musun?' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir.

Yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu.