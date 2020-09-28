Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 541. bölümünde Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe, Ayşe Önal-Ayşe Çakır, İlayda Doğan-Gülcan Tiryakioğlu ve Ümran Tunca-Fatoş Tunca çiftleri "Mantı" için yarıştı. Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 28 Eylül puan durumu ne? İşte Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu...
Gelinim Mutfakta'nın 28 Eylül 2020'de yayınlanan 541. Bölümde Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe, Ayşe Önal-Ayşe Çakır, İlayda Doğan-Gülcan Tiryakioğlu ve Ümran Tunca-Fatoş Tunca çiftleri "Mantı" için yarıştılar.
Gelinim Mutfakta 541. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ayşe Önal ve İlayda Doğan aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanın alıp çeyrek altının sahibi Ayşe oldu.
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