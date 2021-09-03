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Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı kim aldı?

03 Eylül 2021 Cuma - 15:01 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 15:01

Demet Akalın, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?


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