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- Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı kim aldı?
Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı kim aldı?
03 Eylül 2021 Cuma - 15:01 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 15:01
Demet Akalın, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?
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