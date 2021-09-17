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Gelinim Mutfakta'da Demet Akalın en yüksek puanı kime verdi?

17 Eylül 2021 Cuma - 15:35 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 15:35

Demet Akalın, 760. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi! Demet Akalın, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı...


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Gelinim Mutfakta Demet Akalın gelin adaylarına verilen puanlar
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