- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Gelinim Mutfakta'da Demet Akalın en yüksek puanı kime verdi?
Gelinim Mutfakta'da Demet Akalın en yüksek puanı kime verdi?
17 Eylül 2021 Cuma - 15:35 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 15:35
Demet Akalın, 760. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi! Demet Akalın, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı...
- Çocuklarda uyku kalitesini artıyor
- 15 tatil ne zaman, 1. dönem ara tatil hangi tarihte? MEB 2021-2022 takvimine göre ilk ara tatil tarihi…
- Kuruçeşme'de Zara rüzgarı esti!
- İçişleri duyurdu! 1 terör örgütü mensubu teslim oldu
- Merkez Bankası'ndan kredilerde flaş limit artışı kararı!
- İlker Başbuğ hakkında 4 yıl hapis istemi