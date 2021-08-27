Gelinim Mutfakta'da 149. hafta kim birinci oldu?

Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Yağnur İşçiler ve Aslıhan Yiğit arasından birisi kazandı. Yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Yağnur İşçiler ve Aslıhan Yiğit arasından birisi kazandı!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D 'de!

Hafta toplamında en düşük puanları Yaren Maden ve Ebru Karabacak aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu!