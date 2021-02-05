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- Gelinim Mutfakta'da 127. Hafta kim elendi?
Gelinim Mutfakta'da 127. Hafta kim elendi?
05 Şubat 2021 Cuma - 15:38 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 15:38
Hafta toplamında en düşük puanları Esin Alamehmet ve Ayten Hatamova Gürüf aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.
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