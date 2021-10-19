19 Ekim 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.432 1.02 EURO 10,8600 0.09
USD 9,3220 -0.10 ALTIN 532,970 0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gelinim Mutfakta 783. Bölüm Fragmanı yayında!

19 Ekim 2021 Salı - 16:06 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 16:09

Beyhan Hanım, yeni konseptiyle herkesi hayran bırakıyor!


 
Songül Karlı, Beyhan Hanımı stüdyoya çağırdığında herkes küçük dilini yutuyor. Yeni konseptiyle arz-ı endam ediyor. Herkes onu hayranlıkla izliyor.
 
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

ETİKETLER

gelinim mutfakta beyhan hanım
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.