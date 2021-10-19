Gelinim Mutfakta 783. Bölüm Fragmanı yayında!

Songül Karlı, Beyhan Hanımı stüdyoya çağırdığında herkes küçük dilini yutuyor. Yeni konseptiyle arz-ı endam ediyor. Herkes onu hayranlıkla izliyor.

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