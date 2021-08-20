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Gelinim Mutfakta 741. Bölüm Fragmanı!

20 Ağustos 2021 Cuma - 12:33 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 12:40

Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta yeni sezon pazartesi 13.00'te Kanal D'de başlıyor! Gelinim Mutfakta 741. Bölüm Fragmanı yayında...


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