15 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.555 -0.12 EURO 9,0220 -0.36
USD 7,5570 -0.13 ALTIN 418,810 -0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gelinim Mutfakta 662. bölüm fragmanı yayında!

15 Mart 2021 Pazartesi - 17:21 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 17:21

Neriman Hanım, Mısır Kraliçesi olarak stüdyoya giriyor ve herkesin şaşkın bakışlarını üzerine çekiyor.


Neriman Hanım, Mısır Kraliçesi olarak stüdyoya giriyor ve herkesin şaşkın bakışlarını üzerine çekiyor!
 

Kılıktan kılığa giren Neriman Hanım, bu sefer Mısır Kraliçesi olarak stüdyoya giriyor. Başta Seda Sayan olmak üzere, onu gören herkes şaşkınlığını gizleyemiyor. Yeni yarışmacı Hilal ile kaynanası Dilek Hanım arasındaki tartışma diğerlerinin de dikkatinden kaçmıyor. Neriman Hanım ve Nuray Hanım arasındaki ortaklık konusu problem olmaya başlıyor.
 
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

ETİKETLER

gelinim mutfakta fragman yayın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.