Gelinim Mutfakta 662. bölüm fragmanı yayında!

Neriman Hanım, Mısır Kraliçesi olarak stüdyoya giriyor ve herkesin şaşkın bakışlarını üzerine çekiyor!
Kılıktan kılığa giren Neriman Hanım, bu sefer Mısır Kraliçesi olarak stüdyoya giriyor. Başta Seda Sayan olmak üzere, onu gören herkes şaşkınlığını gizleyemiyor. Yeni yarışmacı Hilal ile kaynanası Dilek Hanım arasındaki tartışma diğerlerinin de dikkatinden kaçmıyor. Neriman Hanım ve Nuray Hanım arasındaki ortaklık konusu problem olmaya başlıyor.
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