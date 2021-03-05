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Gelinim Mutfakta 655. Bölümde gün birincisi kim oldu?

05 Mart 2021 Cuma - 18:03 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 18:03

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Saniye Kuşçu ve Ayten Hatamova Gürüf aldı! Çeyrek altını ise, sonrası bir gelin kazandı.


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Gelinim Mutfakta Kanal D Saniye Kuşçu Ayten Hatamova Gürüf
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