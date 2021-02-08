Gelinim Mutfakta 637. bölüm fragmanı yayında!

Seda Sayan, Neriman Hanımın ölçülerini almak için onu stüdyonun ortasına getirdi. Eline aldığı inşaat metresiyle ölçümlere başlayan Seda Sayan'a, Neriman Hanım eğlenceli bir şekilde takıldı. Onları izleyenler ise, keyifli anlar yaşadılar. Yarışma anına ise, her zamanki gibi gergin bir hava hakimdi. Aysun ve Nurten Hanım, kendileri hakkında söylenenlere sert tepkiler verirken, Ayten ile yeni yarışmacı Damla arasında gergin durumlar yaşanıyor.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!