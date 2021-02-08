08 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.536 0.56 EURO 8,5500 0.46
USD 7,0990 0.60 ALTIN 416,740 1.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gelinim Mutfakta 637. bölüm fragmanı yayında!

08 Şubat 2021 Pazartesi - 16:28 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 16:28

Seda Sayan ve Neriman Hanım arasında yaşananlar herkesi çok eğlendiriyor.


Seda Sayan, Neriman Hanımın ölçülerini almak için onu stüdyonun ortasına getirdi. Eline aldığı inşaat metresiyle ölçümlere başlayan Seda Sayan'a, Neriman Hanım eğlenceli bir şekilde takıldı. Onları izleyenler ise, keyifli anlar yaşadılar. Yarışma anına ise, her zamanki gibi gergin bir hava hakimdi. Aysun ve Nurten Hanım, kendileri hakkında söylenenlere sert tepkiler verirken, Ayten ile yeni yarışmacı Damla arasında gergin durumlar yaşanıyor.
 
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

ETİKETLER

gelinim mutfakta seda sayan neriman hanım
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.