Gelinim Mutfakta 624. bölüm fragmanı

Gelinim Mutfakta'nın 20 O Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Sibel Çağlar-Saniye Erçel çiftleri "Çıtır Tavuk ve Bisküvi Ekmeği" için yarıştılar.

Gelinim Mutfakta'nın 20 Ocak 2021'de yayınlanan 623. Bölümde Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Sibel Çağlar-Saniye Erçel çiftleri "Çıtır Tavuk ve Bisküvi Ekmeği" için yarıştılar!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte va/gelinim-mutfakta/bolumler/gelinim-mutfakta-623-bolum-20-ocak-2021r, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!