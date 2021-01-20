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Gelinim Mutfakta 624. bölüm fragmanı

20 Ocak 2021 Çarşamba - 15:51 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 15:51

Gelinim Mutfakta'nın 20 O Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Sibel Çağlar-Saniye Erçel çiftleri "Çıtır Tavuk ve Bisküvi Ekmeği" için yarıştılar.


Gelinim Mutfakta'nın 20 Ocak 2021'de yayınlanan 623. Bölümde Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Sibel Çağlar-Saniye Erçel çiftleri "Çıtır Tavuk ve Bisküvi Ekmeği" için yarıştılar!
 

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte va/gelinim-mutfakta/bolumler/gelinim-mutfakta-623-bolum-20-ocak-2021r, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!
 
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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